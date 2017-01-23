Trump Çin'e, Amerikalılar Trump'a savaş açtı

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreni sırasında Washington sokaklarında, Trump’a destek için “Trump kravatları” ve hediyelik eşyalar satıldı. Ancak Trump için satılan ürünlerin Çin malı olması dikkat çekti.

Donald Trump, seçim çalışmaları sırasında sık sık Çin’de üretilmiş ürünlerin ithalatını durduracağı ve yerli malı üretimini arttıracağını ifade etmişti. Konuşmalarında sürekli Çin’i hedef alan Trump’ın destekçileri de, Çin malları ile Trump’a destek oldu.

ABD'de Trump karşıtı protestolara katılan ünlü şarkıcı Madonna, canlı yayında "Fuck you"(s..tir) diyerek ABD Başkanı Donald Trump'a küfür etmişti. Gösterileri canlı yayınlayan CNN'de Trump tarafından eleştirilmişti.