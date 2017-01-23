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Nihat Sırdar; DirenYeliz

Nihat Sırdar; DirenYeliz
23 Ocak 2017 Pazartesi 17:33:53

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Ünlü radyocu Nihat Sırdar AKP Milletvekilini alaya aldı. 'Herkese parayla Yeliz'e beleş' dedi

Ünlü radyocu Nihat Sırdar "Bütün Kazlar Toplandık" adlı stand-up gösterisiyle bu akşam Caddebostan'da sahneye çıkacak. Sırdar gösteri öncesi de adı Yeliz olanlara sürpriz yaptı.

AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın, 'Yeliz' isminde Twitter hesabı açmasının ve bu hesapla meclisten yayın yapmasının ortaya çıkmasına göndermede bulunan Sırdar “Bu akşam Caddebostan K.M.'deki #bütünkazlartoplandık isimli gösterimiz, adı 'Yeliz' olanlara ücretsizdir. #DirenYeliz" açıklamasıyla gösterisinin duyurusunu yaptı.

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