Ahmet Türk Tahliye ediliyor

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, tutuklu Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün Diyarbakır'da katıldığı duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, Adli Tıp Kurumu'nun Türk'ün sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığı yönünde karar verdiğini açıkladı.

Ahmet Türk, Mardin'de görülen bir davadan dolayı 24 Kasım'da tutuklanmıştı.

Tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi'ne gönderilen Türk, daha sonra Elazığ Cezaevi'nde sevk edilmişti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk tutuklandı

Türk, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 154 sanıklı KCK Ana Davası duruşmasına katılmak üzere Pazartesi sabah saatlerinde Diyarbakır'a getirildi.

Ahmet Türk'ün ifadesinde, 'demokratik alanda yıllardır siyaset yapan biri olduğunu, sorunların demokratik temelde çözümü olması için mücadele ettiğini söylediği' aktarıldı.

'74 yaşındaki Türk sağlık sorunları yaşıyor'

HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Osman Baydemir, Nadir Yıldırım ve Nimetullah Erdoğmuş, Feleknaz Uca duruşmayı izledi.

HDP Grup Vekili Ahmet Yıldırım, duruşmadan sonra Diyarbakır Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasında, 'Adli Tıp Kurumu'nun Ahmet Türk'ün sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığı yönünde karar verdiğini' açıkladı.

Yıldırım, "74 yaşındaki Ahmet Türk ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Elimizdeki bilgi Ahmet Türk'ün tahliye edilmesi gerektiği yönünde bir rapor hazırlandığı ve bir an önce daha fazla zaman geçmeden cezaevinde kalamaz raporunun Adli Tıp'tan geçtiği" dedi.

"Hâlâ mahkeme neden tahliye kararı vermedi bilemiyoruz" diyen Yıldırım, "Ama bizim tüm bu işlerden çıkardığımız sonuç, meclis açılamalarında da söylediğimiz gibi sadece siyasi çalışma içerisinde mütalaa edilmesi gereken söylem ve etkinliklerimiz maalesef siyasi iktidarın başlattığı çatışmalı ortamından kaynaklı aşırı güvenlikçi politikalara göre suç olarak görülmekte" diye konuştu.

Telif hakkıHATİCE KAMER

Image captionAhmet Yıldırım

Ahmet Türk ile konuştuklarını belirten Yıldırım, 'sağlık durumunun çok kötü olmadığını ama onun yaşındaki herkesin tecrit koşullarında kalmasının bir eziyet olduğunu' söyledi.

'KCK davasını başlatan savcıların çoğunun Gülen Cemaati üyesi olduğunu' söyleyen Yıldırım, KCK davasının devamını, "Söz konusu Kürtler olunca bugün dahi ortaklıklarının sürdüğünü görüyoruz" sözleriyle eleştirdi.

CHP'nin 'Hayır' kavramına eleştiri

Bu arada Yıldırım, Anayasa değişikliği ve referandumla ilgili de konuştu ve CHP'nin hayır kavramını eleştirdiklerini söyledi.

Yıldırım şöyle konuştu:

"CHP'nin hayır kavramını ciddi eleştiren noktadayız. 100 yıllık statikoyu korumak için hayır diyor. 21. yüzyılın ruhunu ve bugün ki toplum ve birey ihtiyaçlarını düzenleyen bir anayasa tahayyül etmiyor. CHP 100 yıllık statükoyu savunuyor, değişiklik isteyenler de bu ülkeyi 200 yıl geriye götürmek istiyorlar.

"Biz 80 milyon insanın kendini içinde gördüğü bir toplumsal sözleşmeyi hak ettiğine inanıyoruz. Biz, çok eşsiz ve güçlü bir hayır kampanyası yürüteceğiz. Bu çalışmalarımızın CHP ile anılmasını doğru bulmuyoruz".