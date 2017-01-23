HDP Osmaniye İl Başkanı ve 12 üyesi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polisler tarafından 12 Ocak'ta düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Yüksel Tecik, Merkez İlçe Eş Başkanı Celal Korkmaz'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

HDP'lilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 12 HDP'li adliyeye sevk edildi. HDP İl Eş Başkanı Yüksel Tecik ile Merkez İlçe Başkanı Celal Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.