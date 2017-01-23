Muş'ta 9 bölge Yıl sonuna kadar geçici bölge ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez-Sağlık, Varto-Kolan, merkez-Şerefkan, merkez-Yamaç, merkez-Yörecik, merkez-Kazmadağ-Büyükler, Bulanık-Bilican, Bulanık-Göztepe ile merkez-Dalakulig bölgelerine operasyon gerekçesiyle giriş ve çıkışlar yasaklandı.
‘Geçici özel güvenlik bölgeleri’ne 31 Aralık 2017 tarihine dek girilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, yasağın ‘terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin ve icra edilecek operasyonlarda vatandaşların zarar görmemesi’ için getirildiği ifade edildi.