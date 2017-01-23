 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • Muş'ta 9 bölge Yıl sonuna kadar geçici bölge ilan edildi

Muş'ta 9 bölge Yıl sonuna kadar geçici bölge ilan edildi

Muş'ta 9 bölge Yıl sonuna kadar geçici bölge ilan edildi
23 Ocak 2017 Pazartesi 16:01:20

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon yapılacağından dolayı yıl sonuna kadar 9 bölge geçici bölge ilan edildi. Giriş ve çıkışlar yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez-Sağlık, Varto-Kolan, merkez-Şerefkan, merkez-Yamaç, merkez-Yörecik, merkez-Kazmadağ-Büyükler, Bulanık-Bilican, Bulanık-Göztepe ile merkez-Dalakulig bölgelerine operasyon gerekçesiyle giriş ve çıkışlar yasaklandı.

‘Geçici özel güvenlik bölgeleri’ne 31 Aralık 2017 tarihine dek girilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, yasağın ‘terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin ve icra edilecek operasyonlarda vatandaşların zarar görmemesi’ için getirildiği ifade edildi.

muş Muş'a Kayyum atandı geçici bölge
Haber Sitesi
Kategoriler