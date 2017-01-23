Hüseyin Avni Çoş'un pasaportu iptal mi edildi

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un avukatı Erhan Dursun, müvekkilinin pasaportunun iptal edildiği iddialarını yalanlarken, yargıya başvuracaklarını belirtti. Avukatı Erhan Dursun, Devlet Denetleme Kurulu’nun FETÖ/PDY araştırması kapsamında aralarında müvekkili Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un da bulunduğu 5 valinin Bank Asya’da hesaplarının olduğu, Kimse Yok Mu Derneği’ne bağış yaptıkları, valilerin pasaportlarının iptal edildiği yönündeki iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Dursun, bu konudaki iddiaları yalanlarken şöyle dedi: “17/25 Aralık sonrasındaki duruşu belli olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da yaptıkları ortada olan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’a zaman zaman yapılan medya saldırılarının sonuncusunu bugün gördük. Aslı astarı olmayan haberlerle algı oluşturmaya çalışanlara yasalar karsısında gereken cevap verilecektir. Duruşu her zaman net olan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’u karalamak isteyenler asla hedeflerine ulaşamayacaklardır. İlgili tüm haber metinleri yalandır. Sayın müvekkilimin yurt dışına çıkışını engelleyecek herhangi bir husus sözkonusu değildir. Sayın valimizle ilgili sonuç alamayacakları da ortadadır. Sayın valimizi yıpratma amacıyla aslı olmayan içeriklere ilişkin içerik engellemelerine başvuracağımız gibi tazminat yoluna da başvuracağız.”

Cumhuriyet gazetesinin haberinde; Valiler Hüseyin Avni Coş, Vahdettin Özcan, İbrahim Şahin, Adnan Yılmaz ve Hasan Karahan'ın ‘FETÖ' ile bağlantılı olduğu belirtilen Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış yaptıklarını tespit edildiği ve pasaportlarının iptal edildiği haberleştirilmişti.

BİR AÇIKLAMA DA İÇİŞLERİ’NDEN

İçişleri Bakanlığı da söz konusu ‘pasaport’ haberi ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık “Devlet Denetleme Kurulu'ndan valilerle ilgili bakanlığa intikal eden bir soruşturma olmadığını belirterek, valilerin pasaportlarının tahdidinin söz konusu olmadığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle: “Bugün bir gazetede yer alan valilerin pasaportlarına tahdit konulduğuna ilişkin haberlerle ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu'ndan adı geçen valilerimizle ilgili bakanlığımıza intikal eden bir soruşturma mevcut olmayıp, pasaportlarının tahdidi söz konusu değildir” denildi. (DHA)