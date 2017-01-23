İsrail, Trump için Gerçek İsrail'in dostu Başkan

ABD Başkanı Donald Trump'ın sert İsrail yanlısı tutumu, Ortadoğu'da yankı buluyor.

Independent'ta yer alan habere göre, Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesinin ardından İsrail cephesinden gelen yorumlar oldukça olumlu.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ülkesinin yeni ABD yönetiminden "çok mutlu olduğunu" söyleyerek, "Beyaz Saray'da İsrail'in gerçek bir dostu var" dedi.

İsrail'in Ortadoğu'daki tek "demokratik rejim" olduğunu öne süren Hotovely, Trump yönetiminin İsrail hakkındaki tüm açıklamalarının "İsrail'le derin bir dostluğu gösterdiğini" belirtti.

Netanyahu'nun Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da, ikili arasındaki "sıcak görüşmede" askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliklerinin konuşulduğu, ayrıca "İran tehdidinin" de gündeme geldiği söylendi.