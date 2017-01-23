Mesud Barzani Bağımsızlık ilan edeceğiz

Irak'ın kuzeyindeki Kürt yönetiminin lideri Mesut Barzani, Bağdat yönetimine rest çekti. Şark el Avsat gazetesine röportaj veren Barzani, eski başbakan Nuri El Maliki'nin yeniden aynı göreve gelmesi halinde hemen bağımsızlık ilan edeceklerini açıkladı.

Halihazırda Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini yürüten Maliki ve çevresindekilerin Musul operasyonunun başarısız olmasını istediğini belirten Barzani, şu ifadeleri kullandı:

"Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'yi Başbakan Haydar el İbadi'nin elini zayıflatmak için görevden aldılar. Böylece Maliki’nin tekrar başbakan olmasını planlıyorlardı.

Maliki’nin Irak Başbakanı olduğu saat ben hiç kimseye bakmadan hemen bağımsızlık ilan edeceğim. Artık ne yaşanacaksa yaşansın. Maliki’nin hüküm süreceği bir Irak’ta kalmayacağım."

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiiler iktidarda, kuzeyde ise Kürtler özerk bir yönetime sahip. Ülkenin orta kesimleri terör örgütü IŞİD'in kontrolü altında. Ülkenin kuzeyini yöneten Barzani, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip.

Musul'da 17 Ekim tarihinde başlatılan operasyona Irak ordu birlikleri, Peşmergeler, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçleri katılıyor. 100 bini aşan silahlı unsurlar, bugüne kadar Musul'un doğusunu tamamen IŞİD'den geri almayı başardı. Mevcut Başbakan Haydar el İbadi, Musul operasyonuna destek veriyor.