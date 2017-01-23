Açıkögretim Fakültesi Sınav Sonuçları

14-15 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan yaptığı açıklamada "Son 1 yıldır AÖF sına sonuçlarını 1 hafta içinde açıklıyoruz" demişti. Bu açıklamanın ardından gözler ''AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna çevrildi. Sınavın ardından bir hafta geçmesi nedeniyle ise 2017 AÖF sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. İşte tüm detaylar...

AÖF sınav sonuçları için binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Uzun süren çalışmalar sonucu sınava giren öğrenciler sınavın ardından ise açıklanan sorular ile doğru ve yanlışlarını kontrol etmişti. Şimdi ise gözler ''AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan yaptığı açıklamada "Son 1 yıldır AÖF sınav sonuçlarını 1 hafta içinde açıklıyoruz" demişti. İşte AÖF sınav sonuçları ile ilgili tüm gelişmeler...



AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLA!

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



14-15 Ocak tarihlerinde yapılan AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Son 1 yıldır AÖF sınav sonuçlarının 1 hafta içinde açıklanması ve sınavın ardından 1 hafta geçmesi endeniyle sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF TEK DERS SINAVI 3 DERSE ÇIKARILDI



Anadolu Üniversitesi rektörü, AÖF öğrencisi olan 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme bölümlerinden mezun olması için sadece tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatılmaması için uygulanmakta olan tek ders sınavlarının, bu yıl itibari ile üç derse çıkarıldığı belirtildi. Öğrencilerin belirtilen bu üç ders sınavlarına girebilmesi için 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı güz ya da bahar dönemi için o derslere kayıt yaptırmış olması gereklidir. Başarısız olunan üç dersten DZ ya da YZ gibi harf notu alan öğrencilere üç ders sınav hakkı tanınmamaktadır. Uygulamalı dersler de üç sınav hakkına girmemektedir. Ayrıca üç ders sınav notu, dönem sonu yani AÖF final sınavları yerine geçmektedir.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısına göre, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı itibariyle AÖF İktisat ve İşletme programlarında, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli olarak yapılan beş seçenekli test tipi sorular için, dört yanlış cevabın bir doğruyu eksiltmesi Anadolu Üniversite Senatosunun kararı ile kabul edilmiştir. Böylece öğrencilerin sınavda yapmış olduğu 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

AÖF'DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?



Açıköğretim Fakültesi ders sistemine göre, bir eğitim yılı iki döneme ayrılmaktadır. Birinci dönem içerisinde alınan dersler, gelecek sene birinci dönem içinde, İkinci dönemde alınan ancak geçilemeyen dersler ise yine gelecek yılın ikinci dönemi içerisinde alınabilecektir. Daha önceki senelerde bir vize ve bir final olarak olarak yapılan sınavlar artık her dönem için bir vize ve bir final sınavı olarak uygulanmaktadır. Bu durum ile birlikte de öğrenciler bir yıl içerisinde iki vize ve iki final sınavına girmektedirler. Sınavların ortalamaları, vize sınavının yüzde otuzu final sınavının ise yüzde yetmişi alınarak hesaplanmaktadır. Ardından sınav notları sisteme harf olarak girilmektedir. Sınavlar esnasında, sınava giren öğrenci sayısına bağlı olarakta tek kitapçık, iki kitapçık veya dört kitapçık kullanılmaktadır.