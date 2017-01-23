Hülya Avşar Show'un ilk konuğu Acun Ilıcalı

Sanatçı Hülya Avşar yeni show programıyla yakında ekranlarda olacak. Yeni programının ilk konuğu ise Acun Ilıcalı oldu.



Hülya Avşar, Acun Ilıcalı'nın konuk olduğu programın tanıtımını Instagramhesabından paylaştı.



Hülya Avşar'ın sorularıyla sıkıştırdığı Acun Ilıcalı, yayında program yapımcılığından, kanal sahibi olma öyküsünü anlattı.



Hatta sık sık fotoğraf paylaştığı sevgilisi Şeyma Subaşı'ya değinmeden de edemedi. Özel hayatı hakkında konuşmaktan kaçınan Acun Ilıcalı, ilişkisine dair küçük tüyoları Hülya Avşar'a anlattı.

Hülya Avşar ile Bir sohbet programı