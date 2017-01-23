Polis Yemin töreninde Erdoğan Sloganı atıldı

Yeni dönemin başladığı Cerablus'ta ÖSO birliklerinin yerine Türkiye'de eğitilen polisler, güvenlik ve asayişi sağlayacak. Fırat Kalkanı kapsamında TSK'nın Suriye'deki ilerleyişi sürerken, terör örgütlerinden arındırılan bölgelere siviller dönmeye başladı. İlçelerdeki güvenliği ise Türk polisinin eğittiği Suriyeli güvenlik güçleri sağlayacak. Bu kapsamda Mersin'de 450 polis eğitimini tamamlarken, Cerablus'ta da 'mavi polis' adı verilen benzer bir süreç söz konusu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı tüm hızıyla sürüyor. Bölgedeki terör örgütlerine ağır darbeler vurulurken, teröristlerden kaçan siviller evlerine dönmeye başladı. Cerablus ve çevre ilçelerde tam kontrolün sağlanmasıyla birlikte, Suriyeli güvenlik güçlerinin de göreve başladığı görülüyor.

450 KİŞİYE EĞİTİM

Türk polisi, Suriyelileri güvenlik çalışmaları kapsamında eğitiyor. Mersin'de ilk etap olarak 450 Suriyeliye polislik eğitimi verilirken, programın tamamlandığı öğrenildi. Hummalı bir çalışma sürecinin ardından Türk polisinin vermiş olduğu üniformayla son hazırlıklarını tamamlayan grubun Suriye'ye hareket etmesi bekleniyor.Çalışmaların sürmesi ve eğitilen Suriyeli polis sayısının 5 bine kadar çıkarılması hedefleniyor.

CERABLUS'A MAVİ POLİS

Öte yandan TSK'nın kontrolü sağladığı Cerablus'ta da benzer bir eğitim programı gerçekleştirildi. Terör örgütü DEAŞ'tan alınan bölgelere geri dönüşleri hızlandırmak ve sivillerin güvenliğini sağlamak üzere 'güvenli bölge polisleri' için eğitim çalışmalarında sona gelindi. Mavi üniforma giyecek olan asayiş güçleri ilk aşamada Cerablus'ta göreve başlayacak.

YEMİN TÖRENİNDE ERDOĞAN VE TÜRKİYE SLOGANLARI ATILDI

Yemin töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye lehine attıkları sloganlar dikkat çekti. (Haber 7)