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Yunanistan FETÖ'cü askerler hakkında ne karar verdi

Yunanistan FETÖ'cü askerler hakkında ne karar verdi
23 Ocak 2017 Pazartesi 11:55:00

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Yunanistan Dedeağaç'a helikopterle kaçan FETÖ'cü askerler hakkında bugün nihai karar günü.

Açıklama Darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci subay hakkındaki nihai kararın bugün verilmesi beklenirken, mahkemeye getirilen darbeci subayların kelepçesiz olması dikkat çekti.

Yunanistan’ın, bugün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan’a kaçan ve iltica talebinde bulunan 8 darbeci subay hakkında nihai kararı vermesi bekleniyor.

Tüm subaylar bugün bir kez daha mahkemeye getirildi. Takım elbise giydikleri görülen darbeci subayların kelepçesiz olmaları dikkat çekti.

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