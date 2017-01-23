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Merkez Bankasında Dolar'a bir çelme daha

Merkez Bankasında Dolar'a bir çelme daha
23 Ocak 2017 Pazartesi 11:41:18

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Merkez Bankası Dolar Tahvil ihalesi açmıştı. İşte sonuç

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB),  bugün açtığı 300 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo  karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken,  ihaleye 425 milyon dolarlık teklif geldi.    İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0.75, TL için yüzde 9.50 olarak  ilan edilmişti. 

Merkez Bankası ilk olarak geçen hafta Çarşamba günü 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depoları karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı. Daha sonraki günlerde ise ihaleler 300 milyon dolar tutarında açıldı. Merkez Bankası, TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine ilişkin açıklamasında, şöyle demişti:  "Uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları piyasasının açılmasına karar verilmiştir."

REPO İHALESİ AÇMAMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Merkez Bankası'nın 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmamasının likidite ve Türk Lirası'nın değerinin artması politikasında daha sıkı bir duruş gösterdiği anlamına geliyor.

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