OHAL Kapsamındaki gözaltı süresi kısaltıldı

OHAL kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı dört yeni KHK, Resmi gazete'de yayımlandı. 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirleri ve kurullarının oluşturulması ile disiplin soruşturma usulü ve disiplin hükümleri yeniden düzenlendi. Böylece, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin ortak disiplin mevzuatına sahip olması sağlandı. Ayrıca, KHK ile ceza puanı sistemi getirilerek, belli ceza puanlarında personelin meslekten çıkarılmasına imkan tanındı.

Kararnameye göre, müsteşar veya bakanın uygun gördüğü müsteşar yardımcısının başkanlığında İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kurulacak. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdürü'nün üye olarak bulunacağı kurula, hakkında görüşülecek personelin bağlı bulunduğu kurumdan da üst düzey yetkililer katılacak. Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Bakanlığa bağlı kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde istihdam edilen memurlar hakkında gerek görülmesi halinde devlet memurluğundan çıkarma cezası verebilecek. Kurulun verdiği kararlar "kesin" hükmünde olacak. Öte yandan, bakan, müsteşar ve mülki amirlerin disiplin amiri olarak astlarına resen disiplin cezası verebilecek. Daha önce resen veya yetkili disiplin kurullarınca verilmiş olan disiplin cezaları da bu KHK hükümleri uyarınca verilmiş sayılacak.

GÖZALIT SÜRESİ 7 GÜNE DÜŞTÜ

684 sayılı KHK'da gözaltı sürelerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre, 6755 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun"un 3. maddesinde yer alan "Hakim veya cumhuriyet savcısı tarafından verilen yakalama emri üzerine yakalanan şüpheli hakkında verilen gözaltı süresi 30 günü geçemez." ifadesi, "Şüphelinin yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 7 günü geçemez." şeklinde değiştirildi. Maddeye, "Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin 7 gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir." hükmü eklendi.

Kanunun aynı maddesindeki "Gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkı, cumhuriyet savcısının kararıyla 5 gün süreyle kısıtlanabilir. Bu zaman zarfında ifade alınamaz." bendi yürürlükten kaldırıldı. Benzer düzenlemeyle 6749 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun"da da değişikliğe gidildi. Bu kanunda da gözaltı süresinin 7 günü geçemeyeceği ve cumhuriyet savcısının gerekli hallerde gözaltı süresinin 7 gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebileceği hükme bağlandı. Düzenlemedeki geçici maddeye göre, 684 sayılı KHK'nın yayımı tarihinden önce, Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmı'nda "Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar", "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar", "Milli Savunmaya Karşı Suçlar" ve "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" başlıklı bölümlerde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar nedeniyle gözaltına alınan kişiler hakkında gözaltı süresi en çok 30 gün olarak uygulanacak.684 sayılı KHK ile terör eylemi sırasında yaralanan ve malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlara, talepleri üzerine aylık bağlanabilecek.

TEŞVİK FONU

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılan yardımların terörle mücadele kapsamında zarar görenlere ödenen tazminattan mahsup edilmesi uygulamasından vatandaş lehine vazgeçilen KHK'da, ayrıca terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerin kamu ihalelerine giremeyecekleri de hükme bağlandı.