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OHAL Kapsamındaki gözaltı süresi kısaltıldı

OHAL Kapsamındaki gözaltı süresi kısaltıldı
23 Ocak 2017 Pazartesi 10:55:37

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OHAl Kapsamında gözaltı süreleri 1 ay'a çıkarılmıştı. Tekrardan 1 haftaya indiriliyor

OHAL kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı dört yeni KHK,  Resmi gazete'de yayımlandı. 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil  Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin  amirleri ve kurullarının oluşturulması ile disiplin soruşturma usulü ve disiplin  hükümleri yeniden düzenlendi. Böylece, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil  Güvenlik Komutanlığı personelinin ortak disiplin mevzuatına sahip olması  sağlandı. Ayrıca, KHK ile ceza puanı sistemi getirilerek, belli ceza puanlarında  personelin meslekten çıkarılmasına imkan tanındı.

 Kararnameye göre, müsteşar veya bakanın uygun gördüğü müsteşar  yardımcısının başkanlığında İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kurulacak.  Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Personel Genel  Müdürü'nün üye olarak bulunacağı kurula, hakkında görüşülecek personelin bağlı  bulunduğu kurumdan da üst düzey yetkililer katılacak. Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Bakanlığa bağlı  kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare  birliklerinde istihdam edilen memurlar hakkında gerek görülmesi halinde devlet  memurluğundan çıkarma cezası verebilecek. Kurulun verdiği kararlar "kesin"  hükmünde olacak. Öte yandan, bakan, müsteşar ve mülki amirlerin disiplin amiri  olarak astlarına resen disiplin cezası verebilecek.  Daha önce resen veya yetkili disiplin kurullarınca verilmiş olan  disiplin cezaları da bu KHK hükümleri uyarınca verilmiş sayılacak.

  GÖZALIT SÜRESİ 7 GÜNE DÜŞTÜ 

  684 sayılı KHK'da gözaltı sürelerine ilişkin de düzenleme yapıldı.  Buna göre, 6755 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken  Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun  Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun"un 3. maddesinde  yer alan "Hakim veya cumhuriyet savcısı tarafından verilen yakalama emri üzerine  yakalanan şüpheli hakkında verilen gözaltı süresi 30 günü geçemez." ifadesi,  "Şüphelinin yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için  zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 7 günü geçemez." şeklinde  değiştirildi. Maddeye, "Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının  çokluğu nedeniyle cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin 7 gün süreyle  uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir." hükmü eklendi.

   Kanunun aynı maddesindeki "Gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme  hakkı, cumhuriyet savcısının kararıyla 5 gün süreyle kısıtlanabilir. Bu zaman  zarfında ifade alınamaz." bendi yürürlükten kaldırıldı.  Benzer düzenlemeyle 6749 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan  Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine  Dair Kanun"da da değişikliğe gidildi. Bu kanunda da gözaltı süresinin 7 günü  geçemeyeceği ve cumhuriyet savcısının gerekli hallerde gözaltı süresinin 7 gün  süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebileceği hükme bağlandı. Düzenlemedeki geçici maddeye göre, 684 sayılı KHK'nın yayımı  tarihinden önce, Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmı'nda "Devletin  Güvenliğine Karşı Suçlar", "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı  Suçlar", "Milli Savunmaya Karşı Suçlar" ve "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve  Casusluk" başlıklı bölümlerde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu  kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar nedeniyle gözaltına alınan kişiler  hakkında gözaltı süresi en çok 30 gün olarak uygulanacak.684 sayılı KHK ile terör eylemi sırasında yaralanan ve malul  sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlara, talepleri üzerine aylık  bağlanabilecek.

TEŞVİK FONU

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılan yardımların  terörle mücadele kapsamında zarar görenlere ödenen tazminattan mahsup edilmesi  uygulamasından vatandaş lehine vazgeçilen KHK'da, ayrıca terör örgütlerine  iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından  bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Milli İstihbarat  Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel  kişilerin kamu ihalelerine giremeyecekleri de hükme bağlandı.

gözaltı süresi devam edecek OHAL Kapsamındaki gözaltı süresi kısaltıldı
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