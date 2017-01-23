510 bin işsiz Üniversiteli var

Müezzinoğlu’nun İŞKUR’a iş başvurusunda bulunan üniversite mezunlarıyla ilgili verdiği bilgiler acı gerçeği gözler önüne serdi. Müezzinoğlu, Türkiye

genelinde İŞKUR’a iş başvurusu yapan 509 bin 536 üniversite mezunu bulunduğunu kaydetti.

İş için, umudu devlete bağlayan üniversite mezunlarının branşlarına göre dağılımında iktisatçılar, işletmeciler, öğretmenler ve mühendisler öne çıkıyor.

İŞKUR kayıtlarına göre “işsiz” 82 bin 375 işletmeci, 21 bin muhasebeci, 20 bin iktisatçı, 10 bin 500 maliyeci, farklı alanlarda 40 bin 899 mühendis, değişik branşlarda 23 bin 802 öğretmen, 19 bin 615 bilgisayar operatörü, 16 bin 567 kamu yönetimi mezunu, 9 bin 564 reklamcı, 8 bin 736 bankacı, 7 bin 104 tarihçi, 5 bin 704 sosyolog, bin 184 hukukçu, iş bulmak için çareyi İŞKUR’un kapısını çalmakta buldu.

kaynak www.hedefis.com