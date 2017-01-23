Referandum ne zaman yapılacak konusu vatandaşların merakına neden oldu. TürkiyeBüyük Millet Meclisi'nde oylamaya sunulan Anayasa değişikliği maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi. TBMM'de kabul edilen bu maddelerin yasalaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla gerçekleşecek. Peki, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tarihi belli olacak olan referandum ne zaman yapılacak?



REFERANDUM NE ZAMAN YAPILACAK?



Anayasa maddelerinde bazı değişiklikler yapılmasını gündeme getiren AK Parti'nin 18 maddelik değişiklik teklifi TBMM'de süren uzun maratonun ardından kabul edildi. Mecliste kabul edilen 18 maddelik yasa tasarısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanının onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanacakolan tasarı, referandumun yapılacağı net tarihi de belirleyecek. Referandumun 26 Mart-4 Nisan

aralığında yapılacağı öngörülüyor.



YSK BAŞKANI TARİH AÇIKLAMASINDA BULUNDU



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Anayasa değişikliği için referandum tarihinin belli olmadığını söyledi. YSK Başkanı Güven, YSK binasına gelişinde referandum tarihi ile ilgili basın mensuplarının sorusunu cevapladı. Güven, "Tarih belli olsun sonra konuşuruz. Tarih henüz belli değil bizim hazırlıklarımız devam ediyor. Ne zaman yayınlanacağı benim yetkimde değil. Belirlenince bir tarih belirleyeceğiz" karşılığını verdi.



GURBETÇİLER İÇİN SANDIK KURULACAK



Türkiye, Anayasa referandumunda Almanya’daki Türk vatandaşlarının bu ülkede kurulacak sandıklarda oy kullanabilmesi için Berlin nezdinde resmi girişimde bulundu.



AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye’nin talebi Berlin Büyükelçiliği kanalıyla Almanya Dışişleri Bakanlığına resmi yazıyla (nota) iletildi. Alman makamlarının, Türkiye’nin bildiriminin ardından, referanduma ilişkin bazı ek bilgiler talep ettiği, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Diplomatik kaynaklar, Almanya’daki mevzuat gereği, yabancı ülke vatandaşlarının Almanya’da kurulacak sandıklarda oylarını kullanabilmesi için, en az 60 gün önceden bildirimde bulunmak gerektiğini, bu koşulun yerinegetirildiğini kaydettiler.

Almanya’nın, seçimlerin yapılacağı bölgelerde çevre güvenliğinin sağlanması gibi konularda beklentilerinin bulunduğu, görüşmelerde bir sorun yaşanmasının beklenmediği ifade edildi.



Türkiye’de referandum tarihinin kesinlik kazanmasının ardından, Yüksek Seçim Kurulunun yurt dışındaki oy kullanma işlemleri hakkında tüm detayları belirlemesi, bunların kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı ise süreçte aksaklıkların yaşanmaması için, önceden hazırlıklarını sürdürüyor ve gerekli izinler için başvurularını sürdürüyor.



Daha önce yapılan seçimlerdeki deneyimler ışığında, Almanya’nın farklı kentlerindeki 13 başkonsoloslukta sandıkların kurulması, oy verme işleminin mart ayının ikinci yarısında başlaması ve yaklaşık 15 gün sürmesi öngörülüyor.



Türkiye’nin Almanya’nın Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Mainz, Münih, Münster, Nürnberg ve Stuttgart kentlerinde başkonsoloslukları bulunuyor.



Başkonsolosluk binalarının büyük olduğu kentlerde sandıklar bu binalarda kurulacak. Başkonsolosluk binalarının küçük olduğu kentlerde ise oy kullanma işleminin kiralanacak çok amaçlı salonlarda ya da fuar alanı gibi merkezlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.



Yurt dışında en fazla Türk vatandaşının yaşadığı ülke olan Almanya’da, 1 Kasım 2015’teki genel seçimlerde, kayıtlı bir milyon 411 bin seçmenden, 575 bini sandık başına giderek oy kullanmıştı.