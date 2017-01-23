Maddi sıkıntı İntihara sebep oldu

Merkez Çukurova İlçesi'nin Mahfesığmaz mahallesinde oturan Ali İhsan Gözübatık, sabah saatlerinde oturdukları apartmanın çatısına çıktı. Ekonomik sıkıntı çektiği ileri sürülen Ali İhsan Gözübatık, kendini boşluğa bıraktı. Gözübatık'ın düştüğünü gören yan taraftaki inşaat çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği Gözübatık'ın öldüğü belirlendi. Bu sırada ambulansın siren sesini duyan eşi Beyhan Gözübatık, "Ne oluyor" diye merak edip dışarıya çıkınca eşinin cansız bedenini gördü. Şoka giren kadın "Borçları vardı, bunalıma girmişti" dedi.

Ali İhsan Gözübatık'ın cenazesi, yapılan çalışmanın ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.