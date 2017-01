Bruma bende çıplak fotografımı istedi

İngiltere'de okuyan üniversite öğrencisi Sinem Ulusoy'un, Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın kendisinden iç çamaşırlı fotoğraflarını istediği yönündeki mesajını sosyal medya hesabından paylaşması tartışmalara neden oldu.

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; bazı takipçiler, mesajların sahte olduğunu iddia edince, Ulusoy bu kez mesajların videolu görüntüsünü paylaştı. Konu sosyal medyada tartışılırken, Bruma'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Konunun tartışma yaratması üzerine Ulusoy, süreci anlatan bir paylaşımda bulundu. Ulusoy, "Bu olayla ilgili ilk önce demek istediğim şey fotoşopladığım hiçbir şey yok. Konuşmanın videosunu bile attım inanan inanır inanmayan inanmaz, herkesin kendi bileceği. Bu konuşmam Bruma ile ilk ve tek konuşmadır. 'I miss you' (özledim) demesini ben de anlamadım ama büyük ihtimalle birisiyle karıştırmış olabilir. İstanbul'dan bir yakın arkadaşını iki gün önce 'Bruma'ya DM attım benden foto istedi' diye mesaj atınca ben de atayım dedim, 'her önüne gelen kızdan istiyor mu böyle bir fotoğraf?' diye. Ona attığını ilk mesaj 'Is it true?'ydu (doğru mu) ve konuşmanın geri kalanını paylaştım zaten. Aramızda geçen konuşmayı paylaşma sebebim onu ifşa etmek, veya kendimi acındırmak/fame olmaya çalıştığımdan değil. İki gün önce sadece 70 takipçim vardı, hepsi de tanıdığını yakın dostlarımdı, paylaştığım fotoğrafların bu kadar büyüyeceği aklımdan ucundan geçmedi. Para için de yaptığını bir durum söz konusu değildir. Bu durumda benim yalan söylediğim bir durum yok, savcılığa verecek biri olursa ben veririm (ünlü bir futbolcu beni rahatsız etti) diye. Ben sadece olan konuşmayı paylaştım, bu savcılık bir olay değil. Bu konu ile ilgili daha fazla paylaşımlar yapmayacağım ve yazılanlara da tepki vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.