dolar ne durumda

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7580, euro 4,0420 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 3,7560 liradan alınan dolar 3,7580 liradan satılıyor. 4,0400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0420 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8260 lira, euronun satış fiyatı ise 4,0680 lira olmuştu.

Merkez Bankası'nın geçen haftaki likidite sıkılaştırması ardından gözler yarınki PPK toplantısında olacak. Merkez Bankası'nın yarın politika faizi, koridorun üst bandı ve geç likidite penceresi faizlerini doğrudan artırması beklenirken, artırım miktarına ilişkin beklentiler çeşitlilik gösteriyor.

Diğer taraftan ise piyasada gözler Cuma günü açıklanması beklenen Fitch değerlendirmesinde olacak. Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yemin töreninde yaptığı konuşmada korumacı ekonomi politikalarını çağrıştıran ifadeler kullanmasının ardından vergi indirimleri ve ekonomiyi destekleyici diğer politikalar hakkındaki vaatlerini gerçekleştireceği beklentisinin hafiflemesine paralel olarak geniş bantta değer kaybetti.

Bir bankacı, "Cuma günü Trump'ın açıklamalarının etkisiyle dolarda küresel bazda bir değer kaybı söz konusu. Dolar/TL'de de buna paralel gerileme görüyoruz. Bu hafta piyasada TL açısından en önemli gelişmeler PPK ve Fitch olacak" dedi.