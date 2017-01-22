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G.Antep'te Feci kaza! Çok sayıda yaralı ve ölü var

G.Antep'te Feci kaza! Çok sayıda yaralı ve ölü var
22 Ocak 2017 Pazar 21:58:10

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G.Antep'te düğün dönüşünde araçlar birbirine girdi. Çok sayıda yaralı ve ölü var

Alınan bilgiye göre, Nizip ilçesindeki bir düğünden dönen Zekeriya  Gökdemir idaresindeki 27 UL 929 plakalı otomobil, Gaziantep-Nizip karayolu 10.  kilometresinde Gülser Güler yönetimindeki 45 ZD 555 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 27 UL 929 plakalı otomobilde bulunan baba Zekeriya Gökdemir  (46) ve oğulları Mehmet (18) ile Onur Gökdemir (15) olay yerinde hayatını  kaybetti, diğer aracın sürücüsü Güler'in de arasında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gaziantep'teki  çeşitli hastanelere kaldırıldı.

  Kazada, hayatını kaybeden baba ile 2 oğlunun cesedi, Gaziantep Adli  Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan, bir süre kapanan yol araçların çekilmesiyle trafiğe  açıldı.

GAntep Feci kaza! Çok sayıda yaralı ve ölü var
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