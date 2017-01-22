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G.Antep'te Feci kaza! Çok sayıda yaralı ve ölü var

G.Antep'te Feci kaza! Çok sayıda yaralı ve ölü var

22 Ocak 2017 Pazar 21:58:10 Bunu Sosyal Medyada Paylaş :