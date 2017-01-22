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Chelsea 2-0 HullCity
Chelsea 2-0 HullCity
22 Ocak 2017 Pazar 21:36:47
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Chelsea konuk ettiği Hullcity'i 2-0 yenerek liderliğini korudu
Chelsea 2-0 HullCity
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