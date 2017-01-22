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Trump, Protestoculara seçimlerde neden oy kullanmadınız

Trump, Protestoculara seçimlerde neden oy kullanmadınız
22 Ocak 2017 Pazar 21:00:52

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Donald Trump kendisi aleyhine yapılan protestoculara tepki gösterdi. Ünlü isimlere de kötü davranışlar sergiliyorlar dedi

ABD Başkanı Donald Trump resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada protesto gösterilerine sert tepki gösterdi. Seçimlerin gerçekleştiğine dikkati çeken Trump, protestoculara “Seçimlerde neden oy kullanmadınız?" diye sordu. Trump protestolara destek veren ünlü isimlerinde kötü davrandığını ifade etti. Trump twitterdan yaptığı açıklamada “Dün protesto gösterilerini izledim, ancak daha önce bir seçim yapmış olduğumuz izlenimi uyandırdı! Neden bu insanlar oy kullanmadı? Ünlüler kötü davrandı" ifadelerini kullandı.

"11 MİLYON DAHA FAZLA"

Basın kuruluşlarına da göndermede bulunan Donald Trump, 20 Ocak'ta gerçekleşen devir teslim töreninin izlenme oranlarını paylaştı. 2012'de gerçekleşen törenlerle 20 Ocak'taki töreni kıyaslayan Trump, son rakamların Obama'nın töreninden daha fazla olduğunu söyledi. Trump, “Vay, televizyon reytingleri açıklandı: 31 milyon kişi açılışını izledi, 4 yıl öncekinden çok daha iyi reytingler. 11 milyon daha fazla!" dedi.

Donald Trump protesto USA
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