Almanya, ABD ile aynı göz hizasında partner olacak

BAKAN Steinmeier, Bild am Sonntag gazetesinde yer alan makalesinde, Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesinin tarihi bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, “Donald Trump’ın seçilmesiyle eski 20’nci yüzyıl dünyası tamamen sona erdi. Ne tür bir yeni düzenin uygulamaya konulacağının, yarının ne göstereceğinin ise ucu açık” dedi. İktidar değişikliklerinde yeni yönetimin rotası konusunda belirsizlik, şüphe ve soruişaretlerinin normal olduğunu kaydeden Steinmeier, bu zamanlarda yeni bir küresel düzensizliğin söz konusu olduğunu kaydetti.

‘AYNI GÖZ HİZASI’ VURGUSU

Dışişleri Bakanı Steinmeier, “Biz yeni yönetime; pozisyonumuzu, değer ve çıkarlarımızı açıklamak için ABD hükümetiyle görüşme imkanı arayacağız. Beklentilerimizi, AB ve ABD arasındaki sağlam partnerlik ilişkisinin aynı göz hizasında yapılacağını vurgulayacağız” diye konuştu.

Frank Walter Steinmeier ayrıca serbest ticaret, terörizme karşı mücadele, ortak değerler ve güvene dayanan transatlantik iş birliği sürecinin gündemlerinde olacağının altını çizdi.