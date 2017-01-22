Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a geldi.





Erdoğan, Tanzanya'da havaalanında sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'daki Julius Nyerere Uluslararası Havaalanı'nda Tanzanya Cumhuriyeti Başbakanı Kassim Majaliwa, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Yasemin Eralp ve büyükelçilik mensuplarınca karşılandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Darüsselam'a geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya ziyareti ülke basınında geniş yer bulmuş, Al-Huda gazetesi, cuma günü Erdoğan'ın tam sayfa fotoğrafını kullanarak "Karibu Erdoğan" (Hoşgeldin Erdoğan) manşetiyle çıkmıştı.





TANZANYA'DAN SONRA MOZAMBİK VE MADAGASKAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük ziyareti çerçevesinde Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli ile bir araya gelecek. İki cumhurbaşkanı, düzenlenecek heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Tanzanya ziyaretinin ardından Erdoğan, Mozambik'e Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyareti gerçekleştirmek üzere başkent Maputo'ya gidecek. Erdoğan, 24 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanı Filipe Jacinto Nyusi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya geçecek. Burada 25 Ocak Çarşamba günü Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile görüşecek olan Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina ile heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

TARİHİ ZİYARETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madagaskar'a yapacağı ziyaret de Türkiye'den bu ülkeye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından tarihi öneme sahip.

Ziyaretler sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm yönleriyle ele alınmasının yanı sıra başta Afrika kıtası olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler ve gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Bu kapsamda bu ülkelerle çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmalarının imzalanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla her üç ülkede düzenlenecek iş forumları, iş adamlarının yerel muhataplarıyla bir araya gelerek iş birliği imkanlarını ele almalarına fırsat tanıyacak.