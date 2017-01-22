Beyer Levekusen 2-1 Hertha Berlin

Leverkusen'i Milli yıldızlar sırtladı!

Almanya Bundesliga'da Bayern Leverkusen, Milli yıldızların golleriyle Hertha Berlin'i 2-1 mağlup etti.

Bayern Leverkusen'in sahası Bay Arena'da oynanan maçta 12. dakikada Milli futbolcu Ömer Toprak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından penaltı vuruşu kazanan Leverkusen'de topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Milli yıldız penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitme hesabı yapan Leverkusen'i şoka uğratan gol 44. dakikada Valentin Stocker'den geldi. 2. yarının 88. dakikasında sahneye yine Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. Mücadele Leverkusen'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bayern Leverkusen bu sonuçla puanını 24'ye çıkararak ligde 2 sıra birden yükselerek 8.liğe yükseldi. Hertha Berlin ise 30 puanla 5. sırada yer aldı.