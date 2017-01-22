Trabzonspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda devirdi

Spor Toto Süper Lig 18. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada tek golü Bordo-Mavili ekibin yeni transferi Emmanuel Mas'tan geldi. Mas, 45+1'de kafa golüyle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u mağlup eden Trabzonspor 2'de 2 yaptı ve bu sonuçla birlikte 24 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sağdan gelişen Trabzonspor atağında N'Doye'un kale sahası ön direğine yerden sert ortasına Okay Yokuşlu ayak koydu, kaleci Ramazan'ın eliyle dokunduğu top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Yusuf Yazıcı'nın altıpas gerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten autla sonuçlandı.

25. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Okay Yokuşlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

31. dakikada Tunay Turan sağdan taşıdığı topu ceza sahası dışı sol çaprazında Adem Büyük'e verdi. Bu futbolcunun önünü boşaltıp yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

ÇİZGİDEN ÇIKTI

Maçın 33. dakikada ise Kasımpaşa atağında soldan ceza sahasına yapılan ortada Koita topu kafayla kaleye gönderdi. Onur topu iki hamlede çizgi üstünden çıkardı. Maçın hakemi Halil Meler pozisyonu devam ettirirken, Kasımpaşalı futbolcular uzun süre gol olduğu gerekçesiyle hakeme itirazda bulundu.

41. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha tehlikeli geldi. Sağdan rakiplerinden sıyrılan Koita, içeriye katedip savunma arkasına koşu yapan Tunay Torun'a pasını aktardı. Tunay'ın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top üst direkten döndü.

45+1. dakikada Trabzonspor öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Mas, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

58. dakikada sağdan gelişen atakta, Popov'un içeriye ortasında Koita, altıpas gerisinde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak soldan auta gitti.

88. dakikada Veysel Sarı'nın sağdan yaptığı ortada savunmadan seken topa altıpas önünde Eduok kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+5. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Pavelka, Tunay Torun, Adem Büyük, Koita

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Onazi, Okay Yokuşlu, Castillo, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, N'Doye

Gol: Dk. 45+1 Mas (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Abdullah Durak (Kasımpaşa), Dk. 32 Pereira (Trabzonspor)

YANAL 11'İ DEĞİŞTİRMEDİ

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, ligde son oynanan Bursaspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.



Yanal, deplasmanda 2-1 kazanılan Bursaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcuların tamamına Kasımpaşa karşısında da görev verdi.



Karadeniz temsilcisinin yeni transferlerinden Emmanuel Mas ile Joao Pereira, geçen hafta olduğu gibi ilk 11'de kendilerine yer bulurken, Carl Medjani forma şansı bekledi.



Trabzonspor'da Matus Bero, sakatlığı sebebiyle forma giymedi.



Bordo-mavili takım; Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Onazi, Okay Yokuşlu, Castillo, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan ve N'Doye ile 11'iyle sahaya çıktı.



Trabzon temsilcisinde Alvarado Esteban, Zeki Yavru, Medjani, Hyun Jun Suk, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara, Kasımpaşa karşısında yedek soyundu.



- İlhan Cavcav unutulmadı

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav da unutulmadı.



Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.



- Trabzonspor taraftarından yoğun ilgi

Bordo-mavili taraftarlar, Kasımpaşa maçına yoğun ilgi gösterdi.



Trabzonsporlu taraftarlar için Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi.



Kendilerine ayrılan 914 kişilik bölümün tamamını dolduran Trabzonspor taraftarları, maçtan önce takımları lehinde tezahüratlarda bulundu.



Trabzonsporlu futbolcuları sırayla tribüne çağıran bordo-mavili taraftarlar, takım kaptanı Onur Recep Kıvrak'a ise yoğun ilgi gösterdi.



- Kasımpaşa'da da değişiklik yok

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında 3-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.



Lacivert-beyazlı takım, Trabzonspor karşısına Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Pavelka, Tunay Torun, Adem Büyük ve Koita ilk 11'iyle çıktı.



Kasımpaşa'da Kadem Burak Yaşar, Kenneth Otigba, Vasil Bozhikov, Herolind Shala, Andre Castro, Samuel Eduok ve Turgut Doğan Şahin bordo-mavililere karşı yedek soyundu.



Lacivert-beyazlı takımın Arjantin 1. Futbol Ligi takımlarından Colon'dan transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Cristian Guanca, Trabzonspor karşısında kadroda bulunmadı.



Öte yandan sakatlıkları bulunan Frank Etoundi ile Batuhan Altıntaş'ta Kemal Özdeş tarafından ilk 18 kişilik kadroya alınmadı.