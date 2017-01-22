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CHP, Hızlı Şekilde Başvuracağız

CHP, Hızlı Şekilde Başvuracağız
22 Ocak 2017 Pazar 16:27:22

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa değişikliğinin iptali için başvuruda bulunacağız dedi.

Eski CHP Milletvekili Kamer Genç’in birinci ölüm yıl dönümü nedeniyle Tunceli’nin Nazımiye ilçesine gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’den geçen anayasa değişikliği teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özel, “Anayasa değişikliği Meclisten geçti. Gerekli redaksiyonlar yapılıp Cumhurbaşkanlığına yollanacak. Çok hızlı şekilde onaylanacağını tahmin ediyoruz. Cumhurbaşkanı'nın bu yasayı onaylaması durumunda anayasa değişikliğini referanduma götürme kararını ilan ettikten sonra saatler içinde başvurumuzu yapacağız. En geç bir gün içinde başvurumuzu yaparak düzenlemenin iptalini isteyeceğiz” dedi.  

CHP Anayasa Mahkemesi Hızlı Şekilde Başvuracağız
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