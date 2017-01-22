Alman İstihbaratı Gülen Tehlikeli Değil raporu vermiş

Alman İç İstihbarat Teşkilatı olarak bilinen Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Başkanı Georg Maassen, PKK'nın terör örgütü olarak muamele gördüğünü, Gülen hareketini ise takip etmediklerini çünkü gözlemlemek için bir dayanaklarının olmadığını açıkladı.

Deutsche Welle Türkçe'den Değer Akal'ın haberine göre; Türk istihbarat birimlerinin, Almanya'daki Türkler üzerinde etki kurmaya çalıştığı, buna dönük "istihbarat faaliyetlerinde" bulunduğu yönündeki iddiaları yorumlayan Maassen şunları kaydetti:



"Bir taraftan Türkiye'deki gelişmelerden büyük endişe duyuyoruz. Diğer yandan, Türk azınlığa ya da Türk kökenli Alman vatandaşlarına yönelik nüfuz etme operasyonları olduğu görülen faaliyetlerden endişeliyiz. Almanya'da, Alman çıkarlarına karşı istihbarat faaliyeti niteliğinde operasyonların yürütülmesi gibi bir durumu kabul edemeyiz. Bu nedenle Türkiye gibi NATO müttefikimiz söz konusu olsa da buna karşı dururuz."



Türkiye'nin FETÖ'nün, Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından izlenmesi talebini değerlendiren BfV Başkanı Maassen "Gülen hareketi Almanya'da gözlem altında değil çünkü gözlem altına alınması için yeterli dayanak noktalarına sahip değiliz" ifadelerini kullandı.