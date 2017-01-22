ABD, Rojava'da üs kurdu, Türkiye ne diyecek

PYD'nin Menbiç'te denetim sağlaması ve IŞİD'in El Bab'dan çıkarılması harekatına hava desteği vermemesi nedeniyle Türkiye'nin tepkisini çeken ABD, iki ülke arasında gerilimi arttıracak yeni bir adım attı. Irak Kürdistan Bölgesel Başkanı Mesut Barzani'ye yakın yayın yapan BasNews internet sitesi, ABD'nin Mardin'in Kızıltepe ilçesi karşısında yer alan Rojava'nın Dırbesiye ilçesi ile Haseki ilçeleri arasında yeni ve kapsamlı bir askeri üs kurduğunu duyurdu. Demokratik Suriye Güçleri’nden (DSG) bir kaynağa dayandırılan haberde, yeni ABD üssünün Hesekê’nin kuzey batısında Dirbesî- Hesekê yolu üzerindeki Tibeyder köyünde kurulduğuğu belirtildi.



Askeri üsse 800 Amerikan komandosunun yerleştirildiği, bu kapsamda DSG'nin güçlerinin bir kısmını bölgeden çektiği ifade edildi. Kaynağın aktardığına göre, kurulan ABD askeri üssünün, Rakka ve Deyrezor operasyonuna katılan DSG güçlerine destek verme amacı taşıyor. Rojava'daki yeni üssün, Adana'daki İncirlik üssünün tartışmaya açılması ve kapatılmasına yönelik tepkilerin çoğalması sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

ABD’nin Rojava'da petrol bölgesi Rimelan, Eyn İsa ve Kobane’nin Sibat bölgelerinde de askeri üsleri bulunuyor. Sibat köyü ve Rimelan’daki üsler daha çok hava üsleri olarak kullanılyor.