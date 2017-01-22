Obama Başkanlığı devretti çok değişti

Obama başkanlığı devrettikten sonra Twitter hesabında değişiklikler yaptı.
ABD başkanlığını Donald Trump’a devreden Barack Obama, Twitter hesabında değişiklikler yaptı. Resmi kıyafetlerle görmeye alışık olduğumuz Obama'nın, yeni kapak ve profil resminde günlük kıyafetler tercih edildi. Yeni profil tasarımıyla artık ABD Başkanı olmadığı mesajını verilen Obama'nın; kot, gömlek ve montlu haliyle "tatile çıkıyor" imajı uyandırıldı.
Hesabın yeni açıklamasında ise baba, eş, başkan ve yurttaş kelimelerinin bulunması dikkat çekti.