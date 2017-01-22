BBC; Trump Vuruldu

BBC'nin Twitter hesabından Trump'ın vurulduğuna ilişkin atılan bir tweet ortalığı karıştırdı.

Konuya ilişkin açıklama ise çok geçmeden yapıldı.

Dünyanın ve İngiltere’nin en büyük televizyon kanalı BBC attığı tweetle ortalığı karıştırdı. İngiliz merkezli yayın kuruluşunun BBC Northampton isimli Twitter hesabı, Donald Trump’ın silahlı saldırıya uğradığını belirten bir mesaj paylaştı. Haberde, Donald Trump’ın silahlı saldırı sonu

Ancak haberin doğru olmadığı daha sonra atılan tweetle ortaya çıktı. BBC Northampton resmi hesabı, yayınladıkları açıklamada kamuoyundan özür dilerken, hesaplarının hack’lendiğini duyurdu. BBC hesabından atılan mesajda, bu haberi paylaşan kişinin kimliğiyle ilgili incelemelerin de sürdüğü aktarıldı.Tweet daha sonradan hesabının saldırıya uğradığını söyleyen BBC Northampton sosyal medya ekibi tarafından silindi. Ancak atılan tweet’e tepkiler gecikmedi. Bir çok kullanıcı haberin doğru olduğunu sanıp binlerce yorum ve mesaj yazdı.Kaynak: 'Trump vuruldu' haberi ortalığı karıştırdı