Bahçeli Dik Duruşumuzu gösterdik

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



Anayasa değişikliğinde bundan sonrasında söz ve karar büyük Türk milletindedir.



MHP, TBMM'de göstermiş olduğu ahlaki duruşun, olgun ve sorumlu tavırla birlikte isabetli kararın aynısını referandum sürecinde de ortaya koyacaktır.



Bize tutarsız diyenler yanıldıklarını görecek.

Bütün yıkıcı propaganda ve saldırılara rağmen, MHP milletvekilleri anayasa değişikliğine olumlu oy kullanarak Türkiye’nin önünü açmışlardır. İstek ve arayışımız milli huzur ve kardeşliğin tesisi, istikrar ve güvenliğin temin ve tahkimidir.

İftiharla söylemek isterim ki bildik mahfiller aracılığıyla, sosyal medya başta olmak üzere, her zemin ve sahada telkin ve tahrik altına alınmaya çalışılan milletvekillerimiz, dava adamlığının ve dik duruşun ne demek olduğunu dosta düşmana ispatlamışlardır.