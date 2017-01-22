Erdoğan meydanlara iniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya, Mozambik, Madagaskar'ı kapsayan Afrika ziyaretine çıkacağız. Erdoğan ziyaret öncesi havalimanında açıklama yapıyor.

Tarihi ziyarette FETÖ okullarıyla ilgili de girişimlerde bulunacağını söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Tanzanya, Mozambik, Madagaskar'ı kapsayan bir Afrika ziyaretine çıkacağız. Özellikle geçtiğimiz yıllarda 2005 olarak bir Afrika yılı süreci başlattık. Bu süreçle birlikte büyükelçilikler açtık. Hedefimiz Afrika'nın tüm ülkelerinde Türkiye'nin büyükelçilikleri olsun ve Afrika'yla bu büyükelçiliklerimizle çok yoğun ilişkiler yürütelim. Öncelikle Darülselam'da Tanzanya Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz, heyetlerimiz arasında görüşmelere eşbaşkanlık yapacağız, iş adamlarımızla birlikte iştirak edeceğiz.

CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İLK ZİYARET

23 Ocak'ta Mozambik'e geçeceğiz. 24 Ocak Salı günü Mozambik Cumhurbaşkanı ile görüşüp, orada da heyetler arası toplantılar yapacağız. Bu ziyaretin ülkemizden Mozambik'e Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olacaktır. FETÖ'nün bu katil sürüsünün artık gizlenme imkanı kalmadı. Bunun yanında malum Afrika ülkelerinde FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları değerlendirmelerini yapmış olacağız. 24 Ocak akşamı Madagaskar'a varmayı düşünüyoruz. Mozamnbik Cumhurbaşkanı ile görüşüp, heyetler arası görüşmeler düzenleyeceğiz. Madagaskar ziyareti de Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret. Madagaskar ziyaretinden sonra ülkemize geri döneceğiz.

39 ÜLKEDE BÜYÜKELÇİLİK

Ekim 1979'da açıldıktan sonra, 1984 yılında kapatılan Darülselam Büyükelçiliğimiz 2009 yılında yeniden faaliyete geçti. Bugün ortaklığa dönüşen Afrika politikamız çerçevesinde 39 ülkede büyükelçiliğimiz bulunuyor. Diğer ülkelerde de temsilcilik açmayı arzu ediyoruz.

MHP'Lİ BAKAN TARTIŞMALARI

Açıklamaları henüz erken buluyorum. Parlemento ayağı sonuçlandı şimdi millete gideceğiz. Milletin referandum kararıyla ilgili vereceği cevabını görmek lazım. Referandumdan sonra hemen seçime gideceğiz diye bir şey yok. Seçimler 2019'da biliyorsunuz. Milletin ne dediğini görelim ona göre adım atalım. Her ne kadar birileri rejim mejim dese de alakası yok, bu sistem değişikliği.Ve bu sistem değişikliği Cumhuriyetin kurulmasına kadar uzanır. Şu anda milletimizin vereceği karar bizim için baş göz üstünedir. 2019'da seçim yapılır, yeni partili cumhurbaşkanı seçilir.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Biz şu anda Ortadoğuyu düşünüyoruz. Ortadoğu şu anda kaynıyor. Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler geliyor, bunlar rahatsız edici. Bunları oturup, değerlendirmek gerek. Biz parçalanmış bir Ortadoğu'yu tasvip etmiyoruz, bu oranın halklarına saygısızlık olur. Ben Sayın Trump'a yapacağımız ziyarette bunları A. dan Z'ye kendileri ile müzakere edeceğiz. Ortadoğu'nun belirleyici ülkesi Türkiye'dir. Ortadoğu ile alakası olmayanlar bir karar verirse bu dünya ve insanlık için isabetli olmaz

ERDOĞAN MEYDANLARA İNECEK Mİ?

Bizim meydanlarda olmamıza bir engel yok. Bir çok etkinlikler olacak. Arkadaşlarla değerlendirmeleri yaparız. Ben zaten şuan zaten meydanlardayım. Arkadaşlarla karar verdikten sonra halkımızla buluşuruz. Cumhurbaşkanlığı üzerinde yaşanan bu süreç bizi de ilgilendirir, görüşlerimizi halkımızla buluşuruz.

REFERANDUM ANKETLERİ

Anketler var da erken olur. Halkımızın, milletimizin referandum ile birlikte Türkiye'de özellikle partili cumhurbaşkanlığına sıcak baktığı, ciddi manada bir oranla yaklaştığını görüyoruz. Böyle bir olmazsa, biz de böyle bir şey içinde olmayız.

