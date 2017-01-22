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Akaryakıtta indirime Gidiliyor

Akaryakıtta indirime Gidiliyor
22 Ocak 2017 Pazar 09:23:22

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Araç sahipleri müjde. Akaryakıtta indirim var

Akaryakıt fiyatlarına dolar kurundaki yükseliş gerekçesiyle peş peşe zam yapıldı. Böylece 1 litre benzinin fiyatı, 5.5 TL’ye kadar yaklaştı. Ancak art arda zamlanan akaryakıt fiyatlarında, geriye gidiş sinyali gelmeye başladı.

Petrol sektörü uzmanları, ham petrol ve kurda bir miktar gevşeme olduğunu belirterek, “Bugünkü veriler dikkate alındığında motorinde pazartesi günü indirim hesaplanıyor. Motorini, benzin izleyecek” dedi.

'İNDİRİM MİKTARI'

Habertürk'ün haberine göre  uzmanlar, indirim miktarıyla ilgili soru üzerine, “Motorinde 8-9 kuruş olabilir. Benzinde de bu düzeyde belki bunun biraz üstünde indirim hesaplanıyor” dedi.

EN SON İNDİRİM NE ZAMAN YAPILDI?

BENZİN: 5 Kasım 2016, 8 kuruş indirimle 4.76 liraya gerilemişti.

MOTORİN: 8 Kasım 2016, 5 kuruş indirimle 4.09 liraya inmişti.

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