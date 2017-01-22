Türkiye'nin Gözbebeği Yanıyor

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı. Deltanın ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ancak arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edilemedi. Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltada ilk belirmelere göre 70 dönüm sazlık arazinin yandığı aktarıldı. Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale şansı olmadığı için yangının kendiliğinden sönmesinin beklendiği bildirildi.

450 KUŞ TÜRÜNÜN 3287İ GÖRÜLÜYOR

Türkiye’deki 450 kuş türünden 328’nin görülebildiği, florasında 441 bitki türü barındıran deltada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Devam eden yangında şu ana kadar yaklaşık 50 dönüm sazlık arazinin zarar gördüğü bildirildi.

Yangın nedeniyle jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.