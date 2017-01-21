TSK, DEAŞ'ı yerlebir etti 46 ölü yüzlece yaralı

TSK’dan yapılan bilgilendirmeye göre El Bab ile kuzeydoğusunda yer alan Bzagah ve Kabbasin’in güneyinde (Suflaniyah) DEAŞ’a ait 21 hedefe çok sayıda sorti yapılarak hava harekâtı düzenlendi. Lazer güdümlü bombaların kullanıldığı harekâtta, içinde DEAŞ’lı teröristlerin de olduğu 17 bina, bir havan ve bir zırhlı araç imha edildi.



Harekâtın ardından insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan keşif uçuşları sonucu 46 DEAŞ teröristinin öldürüldüğü ve 2 silahlı aracın vurulduğu tespit edildi. Karadan yapılan top ve çok namlulu roketatar (ÇNRA) atışlarıyla 318 hedef vurularak DEAŞ’lı teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskı altına alındı.