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DHKP-C Üyesi O Teröristler Yakalandı

DHKP-C Üyesi O Teröristler Yakalandı
21 Ocak 2017 Cumartesi 21:33:56

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İstanbul Terörle Mücadele ekipleri DHKP-C yaptığı operasyonlarda 3 kişiyi göz altına aldı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda  3 kişi gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin  terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, Fatih Sultan  Mehmet Mahallesi Küçük Armutlu bölgesinde terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu  belirtilen 3 erkek şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden A.K'nın "silahlı terör örgütüne üye olma", "Toplantı ve  Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet", "örgüt adına silahlı soygun, şantaj,  şiddete başvurma"nın da aralarında olduğu çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu,  ayrıca 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası dolayısıyla arandığı öğrenildi.

Şüpheli F.S'nin de "kasten yangın çıkarma", "Toplantı ve Gösteri  Yürüyüşleri Kanununa muhalefet", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından  kaydının bulunduğu tespit edildi. Hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan  şüphelinin arandığı belirtildi.

E.U'nun ise "silahlı terör örgütünü kurma-yönetme", "terör örgütü  propagandası", "kamu malına zarar verme" suçlarından kaydının olduğu, "silahlı  terör örgütü propagandası yapmak" suçundan arandığı kaydedildi.

DHKP-C Üyesi O Teröristler Yakalandı DHKP-C
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