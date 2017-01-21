Galatasaray Mağlup oldu

Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Galatasaray'ın golünü 15. dakikada Yasin Öztekin atarken ev sahibi Kardemir Karabükspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Seleznyov ve 82. dakikada Serdar Deliktaş kaydetti.



Bu sonucun ardından Kardemir Karabükspor puanını 24'e yükseltirken zirve mücadelesi veren Galatasaray 36 puanda kaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, Ceyhun, Tanase, İlhan, Lazarevic, Seleznov

Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet Çalık, Hakan, Carole, Selçuk, de Jong, Yasin, Josue, Bruma, Podolski

PODOLSKI İLK 11'DE

Teknik direktör Riekerink, yeni transferler Ahmet Çalık'a ilk 11'de forma verdi. Atiker Konyaspor maçında etkili oyunuyla dikkat çeken Rodrigues ise yedeklerde yer aldı. Kadro dışı kalması nedeniyle devre arası kampına katılmayan Yasin Öztekin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığspor maçından sonra ligde de formayı aldı. Josue de cezalı Sneijder'in yerine forma giydi. Riekerink, forvet hattında Eren Dirdiyok yerine Podolski'ye forma verdi.



'ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ'

Kardemir Karabükspor, Afrika kupasına giden Poko, Traore, Yatabare ile sakat futbolcular Skulason, Alexe, Ermin Zec ve kaleci Rybka'dan yoksun sahada yer aldı. Teknik direktör Igor Tudor, yeni transfer forvet Seleznov'a ilk 11'de forma verdi.

Necmettin Şeyhoğlu Stadı'na maç saatine 1.5 saat kala gelen Galatasaray, taraftarları tarafından karşılandı. Sarı kırmızılı taraftarlar, kale arkasında kendilerine ayrılan bölümde yerini alarak takımlarını destekledi. Kardemir Karabüksporlu taraftarlar da soğuk havaya rağmen tribünleri doldurdu. Kırmızı mavili taraftarlar maç öncesi 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Maç nedeniyle 640 güvenlik görevlisi stat çevresinde görev aldı.