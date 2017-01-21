 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • Başbakan Binali Yıldırım tarih verdi

Başbakan Binali Yıldırım tarih verdi

Başbakan Binali Yıldırım tarih verdi
21 Ocak 2017 Cumartesi 18:24:45

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliğini kabul edilmesinden sonra AK Parti Milletvekilleriyle konuştu ve tarih verdi

Yıldırım'ın anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulunda  kabulünün ardından Mecliste basına kapalı gerçekleştirilen AK Parti Grup  Toplantısı'nda yaptığı teşekkür konuşması basınla paylaşıldı.

Toplantıda AK Partili milletvekillerine hitap eden Yıldırım, "Siz  bugün burada, bu gazi Mecliste bir kez daha tarih yazdınız. Allah sizden razı  olsun." dedi.

AK Parti Grubu olarak Türkiye'nin aydınlık geleceğini  şekillendirdiklerini belirten Yıldırım, "Siz, yılların hasretini, özlemini sona  erdirdiniz. AK Parti, 14 yıllık iktidar döneminde kuşkusuz çok büyük işler yaptı  ancak bugün yaptığımız iş, bugün ortaya çıkardığımız eser, hiç kuşkunuz olmasın  bugüne kadar yapılmış işlerin en büyüğünden biridir. En büyük eserlerden  biridir." ifadelerini kullandı.

Bugünlere sabır ve sebatla ilerlediklerini, direnerek, mücadele ederek  geldiklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

  "Bizim tek bir derdimiz var: Çocuklarımıza daha güçlü, daha aydınlık,  daha müreffeh bir ülke bırakmak. Bugün yazdığımız ve yaptığımız şu tarih, son 15  günün eseri değil, son 14 yılın hatta son on yılların mücadelesinin sonucudur. Bu  sonuca ulaşmak için emek vermiş her bir kardeşimi, her bir isimsiz kahramanı  buradan saygıyla yad ediyorum. Bayrak asarak, kapı kapı dolaşarak, malını mülkünü  bu yola feda ederek, her türlü ezaya, cefaya katlanarak Türkiye'ye bugünü  yaşatanlara şükranlarımı sunuyorum. Elbette bu büyük mutluluğu, bu tarihi anı  yaşarken, bu mücadelenin kurucu liderine, Genel Başkanına, Sayın Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz."

"Sayın Devlet Bahçeli, bu sürece büyük destek verdi"

Eski Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in de bu  sistemi getirmek istediğini aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Rahmetli Türkeş bu sistemi istedi, rahmetli hocamız Necmettin Erbakan  da bu sistemi savundu. Sayın Devlet Bahçeli, bu sistemin gerekliliğini gördü ve  bu sürece büyük destek verdi, yanımızda oldu. Elbette liderimiz, Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan, siyasete girdiği andan itibaren Türkiye için ihtiyaç olan  bu sistemi arzuladı ve bunun mücadelesini verdi."

   "İşte grup, işte sonuç"

     Bu büyük, kararlı ve cesur mücadelenin sondan bir önceki etabını  tamamladıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Grubumuz için çok şey söyledim ancak başından beri bir şey söyledim:  'Bizim grubumuz kaya gibidir, bir parça bile kimse koparamaz. Grubumuza  güveniyoruz, grubumuz üzerindeki oynanan oyunları kınıyoruz.' dedik. İşte o büyük  grup, gururumuz AK Parti grubu, işte grup, işte sonuç. Konuşanlar, senaryo  yazanlar, bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar, bir kez daha tuş oldular.  İnşallah, milletimiz de bu mücadeleyi 'Evet' oyuyla taçlandıracak, Türkiye yeni  bir döneme girecek. Bir kez daha bu önemli kararın verilmesinde emeği geçen bütün  kardeşlerimi, başta Sayın Cumhurbaşkanımızı olmak üzere tebrik ediyorum, teşekkür  ediyorum."

   "Danışman, koruma, çaycı, garson..."

     "7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için  sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum." diyen Yıldırım, anayasa  görüşmelerinde emeği geçenlere teşekkür etti.

     TBMM çalışanlarının da gece gündüz kendileriyle beraber olduğunu dile  getiren Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Danışman, koruma, hizmetli, çaycı, garson, bilumum çalışanlara  teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın her bir ferdine buradan selamlarımı  gönderiyorum. Onlara da gönülleriyle bizimle beraber oldukları için teşekkür  ediyorum. Anayasa Komisyonumuzun Başkanına ve üyelerine teşekkür ediyorum. Bu  tarihi anın inşasına büyük katkı sağlayan MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye, MHP  milletvekillerine ve MHP teşkilatına teşekkür ediyorum."

   "Söz milletin, karar milletin"

  Muhalefetin eylemleri sırasında yaralanan AK Parti Genel Başkan  Yardımcısı Fatih Şahin, Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Trabzon  Milletvekili Muhammet Balta ile diğer milletvekillerine "Geçmiş olsun" dileyen  Yıldırım, şunları kaydetti:

  "Bana sizler gibi yol arkadaşları nasip ettiği için Rabb'ime  hamdediyorum, şükrediyorum. Tabii bu büyük mücadelenin lideri Recep Tayyip  Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Evet, söz milletin, karar milletin. Emanet emin  ellerde, milletin elinde. Bu emanete sımsıkı sahip çıkacak milletime de bir kez  daha şükranlarımı sunuyorum."

  Yıldırım, konuşmasının ardından AK Parti TBMM Grubu ile hatıra  fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başbakan Binali Yıldırım AK Parti BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM Başbakan Binali Yıldırım tarih verdi
Haber Sitesi
Kategoriler