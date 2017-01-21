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FETÖ'nün kasası Milas'ta Yakalandı

FETÖ'nün kasası Milas'ta Yakalandı
21 Ocak 2017 Cumartesi 16:34:13

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Yusuf Öksüz uzun zamandır Güvenlik güçleri tarafından Türkiye genelinde aranıyordu.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması  (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün Doğu Anadolu Bölgesi'nin  "Mali kasası" olduğu iddia edilen zanlı, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milas  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, terör örgütünün  lideri Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Alaattin Öksüz'ün oğlu Yusuf  Öksüz'ün (61), Ören Mahallesi'ndeki bir otelde kaldığını belirledi.

Yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek için ilçeye geldiği  öğrenilen Öksüz, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Örgütün Erzurum mütevelli heyetinin ileri gelenlerinden ve Doğu  Anadolu Bölgesi'nin "Mali kasası" olduğu ileri sürülen Öksüz'ün, firari olarak  arandığı ve şifreli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

Zanlının, ifade işlemlerinin ardından Erzurum'a sevk edileceği  öğrenildi.

milas FETÖ'nün kasası Milas'ta Yakalandı
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