Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, dün gece 03:00'te geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Son dakika gelen bilgilere göre ise İlhan Cavcav'ın beyin kanaması geçirdiği öğrenilirken ''İlhan Cavcav öldü mü?'' sorularıda sosyal medyada konuşulmaya başladı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın sağlık durumu nasıl? İlhan Cavcav öldü mü? İşte Cavcav'ın sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler...

İLHAN CAVCAV ÖLDÜ MÜ?



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Hatipoğlu, İlhan Cavcav'ın yoğun bakımda makineye bağlı yaşatıldığını açıkladı. Cavcav'ın özel doktoru olan Hatipoğlu, Cavcav'ın yoğun bakıma alındığı Güven Hastanesi önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlhan Cavcav başkanımızı evde geçirdiği bir travma sonrasında gece yarısı saat 03.00'ten itibaren şuuru kapandığı için beyin kanaması tanısıyla hastaneye getirdik. Hastanede hemen tomografisi çekildi. Kafa kraniyal kanaması olduğu saptandı ve hastamız acil yoğun bakıma alındı. Şu anda yoğun bakımda makineye bağlı yaşatılıyor. Geldiğinden beri durumunda herhangi bir değişiklik yok. Şuuru kapalı. Şu anda vefat durumu yok. Beyin cerrahı arkadaşımız durumunun kritik olduğunu söyledi. Herhangi bir cerrahi müdahale yapmayacaklarını söylediler. Medikal yönden tedaviye devam edileceğini, makineye bağlı izleyeceklerini belirttiler."

İLHAN CAVCAV KİMDİR?



İlhan Cavcav (d. 4 Ekim 1935, Ankara), Türk iş adamı, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı. Un fabrikası, entegre sentetik çuval fabrikası, Ankara İnşaat A.Ş. ve Katkı Gıda adında ekmek katkı maddeleri üretimi gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bulunmaktadır.





HAYATI



Ankara Hamamönü'nde doğan Cavcav'ın babası Haşim Bey, 1910'lu yıllarda Priştine'den Türkiye'ye göç etmiş bir ailenin çocuğudur. Aile İstanbul, Adana gibi şehirlerde bir süre kaldıktan sonra Ankara'ya yerleşip aile mesleği olacak fırıncılık ve değirmencilik yapmaya başlamıştır.



Haşim Bey'in ikinci eşi Kayseri eşrafından Lütfiye Hanım'dan ilk çocuğu olan Cavcav'ın çocukluğu Mamak'ın Boğaziçi Mahallesi'nde geçti. Eğitim yaşamına Ankara 10. Yıl İlkokulu'nda başlayan Cavcav, öğrencilik yılları boyunca bir yandan da babasının işlettiği değirmende çalıştı. İlkokuldan sonra Gençlerbirliği'nin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitimine devam eden Cavcav, ailesinin artan işleri nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimine son verip, 14 yaşında aile şirketinin veznesinde ve sonrasında şirket muhasebesinde çalışmaya başladı.



Yapılan seçimle Kulüpler Birliği Başkanlığına getirilmiştir.



İlhan Cavcav; dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun dayısı, futbolcu Tayyar Cavcav'ın yeğenidir.



FUTBOL KARİYERİ



Ailesinde Tayyar Cavcav ve Cevat Muratal gibi birçok profesyonel futbolcu bulunan İlhan Cavcav'ın futbol yaşamı, Mamak Maskespor için çalışan Cici Necdet'in dikkatini çekmesiyle başladı. Cavcav, 16 yaşındayken Maskespor kadrosuna katıldı ve santraf (stoper) mevkisinde oynamaya başladı. İlhan Cavcav, 19 yaşında PTT'de oynarken kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif edilse de, fabrikadaki işleri nedeniyle sözleşmeyi kabul etmedi ve amatör futbolcu olarak oynayabileceği Bahçeli Gençlik Spor'a gitti. Bahçeli'deki ilk maçını PTT'ye karşı oynayacak olan Cavcav, eski takımı PTT karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle oynatılmadığı için futbolu bıraktı.