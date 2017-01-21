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Fonte'yi 8 Milyon Pounda transfer etti

Fonte'yi 8 Milyon Pounda transfer etti
21 Ocak 2017 Cumartesi 15:12:13

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Transfer döneminde kulüpler en iyi transferi yapmaya çalışıyor. İşte 8 milyon pound bonservis bedeli ödenerek transfer edildi

West Ham United, Southampton'ın kaptanı Jose Fonte'yi renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekiz'in kupaya  uzandığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkati çeken  Fonte ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu. Londra  ekibinin 33 yaşındaki Fonte için Southampton'a, 8 milyon sterlin bonservis bedeli  ödediği belirtildi.

 

Southampton'da 2010 yılından bu yana forma giyen ve kaptanlığa kadar  yükselen Fonte, bu sezon 19 karşılaşmada görev aldı.

Southampton West Ham United Jose Fonte
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