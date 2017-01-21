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Trump'un İlk İşi bakın ne oldu

Trump'un İlk İşi bakın ne oldu
21 Ocak 2017 Cumartesi 14:54:29

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Donald Trump göreve başlar başlamaz ilk işi bu oldu

ABD'nin yeni başkanı Trump eski başkan Obama'nın Oval Ofis'ten kaldırdığı bir büstü yeniden daha ilk günden geri getirdi. Görkemli bir yemin töreniyle göreve başlayan Trump, ilk iş gününe başladı.

İlk iş olarak imzaladığı kararnameler dışında çalışma odasında dekoratif bir değişikliğe de giden Trump Obama döneminde kaldırılan Winston Churcill'in büstünü yeniden Oval Ofis'e taşıdı. Trump'ın bu kararının bir mesaj içerip içermediği bilinmiyor. 

Obama döneminde İngiltere'nin eski başbakanlarından Winston Churcill'in büstünün  Martin Luther King ve Abraham Lincoln'ün büstlerinin bulunduğu odaya taşındığı açıklanmıştı.ABD Başkanı'nın önümüzdeki Perşembe günü İngiltere Başbakanı Theresa May ile Washington'da buluşması bekleniyor. 

Donald Trump Trump'un İlk İşi bakın ne oldu
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