Billur Kalkavan; Eğlenilecek Kadınım

Oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın, Posta Gazetesi'nden Işıl Cinmen'e verdiği röportaj şöyle:

Siz en sevdiğim kadın tipisiniz. Madonna’nın deyimiyle “kötü feminist” diye tanımlanan, yani feministlerin bile sevmediği kadın. Hem cinselliğini kullanan, hem de erkeklerin dünyasında dimdik ayakta duran. ‘Bu duruşun bir bedeli oldu mu?

Kimsenin ne dediğini dert etmediğim için olmadı. Bu dünyaya ne birine esir olmaya, ne çalışmaya, ne de üremeye geldim. Ben bu hayatı rahat, dramsız yaşıyorum. Zaten kimse konuşmadığı için, sürekli baskı altında tutulduğu için cinsellik yerlerde.

Yasaklar ve yozlaşma doğru orantıda artıyor...

İnsan gibi yaşamak yerine kediye, köpeğe, tavuğa yürüyorlar. Bu günah değil mi? Bu tuhaf değil mi? Mesela bir köpek insanla cinsel ilişkiye girmeye çalışıyor mu? Dünyanın en doğal içgüdüsünü ayıplar ve yasaklarsan haliyle böyle olur. İyisini ve sağlıklısını gösterelim ki insanlar güleryüzlü olsun. Billur TV’de de cinsellik programlarıyla bunu göstermeye uğraşıyorum hâlâ!

En güçlü kadınlar bile kadın oldukları için ayrımcılık yaşadıklarını söyler. Ya siz?

Ben sadece kadın olmamdan dolayı bir ayrımcılığa maruz kalmadım. Kadın, erkeğin bir üst modelidir. Basit bir radyo ve cep telefonu arasındaki fark gibi... Kadın bütün dünyada kendi ezikliğini yaşıyor. Kendi kuyusuna düşüyor. “Allah erkekleri dünyayı yönetsin kadını da erkekleri yönetsin diye yarattı” diye bir laf var. Feministler kızacak ama kadınların yönetici olmasına karşıyım. Kadının en büyük mesleği erkeği yönetmektir. Kadın, dünyadaki en büyük CEO’dur.

Biz çalışmayalım mı yani?

Çalışalım ama erkeklere özenmeden.

54 yılda çocuk yapmadığınız için hiç pişman oldunuz mu?

Bunun pişmanlığı olmaz. Rahmi olan doğurmak zorunda değil. Ben bir karar verdim ve kararımdan mutluyum. Çocuk yapmadığım için her gün şükrediyorum. Dünya yeterince kalabalık. Daha fazla çocuğa gerek yok.

Doğurmama kararı nasıl alınıyor? Nasıl emin olunur bundan?

Ben astrolojiyle iç içeyim. Herkes kendi potansiyelini bilmeli, bunun için astroloji iyi bir harita sunuyor. Bir astroloğa danışıp, potansiyellerini öğrenmeliler. Ben evlilik ve anne olma insanı değilim.

Hiç evlilik teklifi aldınız mı?

Almadım. Evlenmek isteyecek adamlarla da birlikte olmadım. Aşkımı devlete onaylatmam. Ben evlenilecek değil, eğlenilecek kadınım. 7 yıldır Buğra’yla birlikte yaşıyorum, çok mutluyum onunla… İnsan hayatta ne isterse onu yaratır. Ben böyle bir hayat yarattım ve istediğim hayatı yaşıyorum.