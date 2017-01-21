Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herkese haddini bildireceğiz

İstanbul'da Kadıköy-Kartal metro hattında Taşvantepe'ye uzanan üç istasyonun açılışı gerçekleştiriliyor.

Kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Açılışını yaptığımız 400 trilyonluk yatırımla, İstanbul'daki toplam raylı sistem uzunluğu 150 kilometreye ulaşmış oluyor.

İstanbul genelinde halen yapımı devam eden raylı sistemlerin uzunluğu ise, 194 kilometreyi buluyor. Çok yakında mevcut hat uzunluğunu iki katından fazla artırıyoruz.

Birileri hala ne yaptınız ki diyor. Dün akşam bunlara parlamento gereken cevabı verdi. Millet, referandumda nihai kararı verecek. Nihai kararla birlikte, Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır."