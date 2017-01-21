 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Yoğun Silah Sesleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Yoğun Silah Sesleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Yoğun Silah Sesleri
21 Ocak 2017 Cumartesi 13:39:57

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün girişinde silahlı çatışma çıktığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan bir kamyoneti gören polislerin havaya ateş açtığı ve aracın içindeki 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşarak geçen kamyonette polis inceleme yapıyor

Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde görevlilerin 'dur' ihtarına uymayan bir kamyonu durdurmak için ateş açtığı öğrenildi. Aracın terör saldırısı olup olmadığı hakkında henüz net bir bilgi olmazken kamyonun freni patladığı için ekiplerin dur ihtarına uyamadığı o yüzden bariyerleri aştığı gelen ilk bilgiler arasında..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde yoğun çatışma
Haber Sitesi
Kategoriler