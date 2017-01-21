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Recep İvedik 5'e soruşturma açıldı

Recep İvedik 5'e soruşturma açıldı
21 Ocak 2017 Cumartesi 13:33:30

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Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik tiplemesi başına bela oldu. Recep İvedik 5 filmindeki boks maçı nedeniyle film ve Şahan Gökbakar hakkında soruşturma başlatıldı

Tepkiler üzerine Azerbaycanlı boksörün 'Recep İvedik' karakterinden yumruk yediği sahneyi filmden çıkaran Şahan Gökbakar, bir şokla daha karşı karşıya...

Stadyum pistinde ve boks salonunda çekilen görüntüler üzerine harekete geçen Gençlik ve spor Genel Müdürlüğü (GSGM), il ve ilçe müdürlüklerine yazı gönderdi. Görüntülerin nerede kaydedildiğini tespit etmek için kolları sıvayan GSGM, boks salonlarının ve stadyumlarının filmdeki aynı açıdan fotoğraflarının çekilerek gönderilmesini talep etti.

GSGM'nin izin almadan çekim yapıldığı gerekçesiyle böyle bir yönteme başvurduğu öğrenildi. (Habertürk)

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