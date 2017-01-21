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TSK'da Kılık Kıyafet değişikliği Yapıldı

TSK'da Kılık Kıyafet değişikliği Yapıldı
21 Ocak 2017 Cumartesi 13:04:47

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Bundan böyle Jandarma ve Sahil Güvenlikte Desensiz eşarp türban giyilebilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı  kadın personeli şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde  başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek. "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel  Yönetmeliği" Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.    Yönetmelikle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı  personeline ilişkin, ilgili kanunlarda bulunan hükümlerin uygulanmasına dair usul  ve esaslar belirlendi. Personelin genel kolluk kuvvetleri arası geçici görevlendirmeler,  personelin ödevleri, hak ve sorumlulukları, yasaklar, nöbet ve izinleri,  değerlendirme ve ödüllendirmeler düzenlendi.
Buna göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te kadın personelin şapka, kep  veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma  rengindeki desensiz giysileri giymesine izin verilecek. Resmi olarak görev yapan kadın personel, hamileliğini belgelediği  takdirde resmi kıyafet yerine sivil kıyafetle görev yapabilecek.

Geçici görevlendirmeler
İçişleri Bakanı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel  Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında her kademedeki personel,  geçici görevlendirmeyle görevlendirilebilecek. Geçici görevlendirilen personelin, aylık ve diğer mali, sosyal hakları  kendi kurumunun bütçesinden karşılanacak ancak disiplin soruşturması fiilen  görevli olduğu kurum bünyesinde yapılırken, soruşturma dosyası, işlem yapılmak  üzere soruşturulan personelin mensubu olduğu kurumun yetkili disiplin amiri ve  kurullarına gönderilecek.

Sahil Güvenlik Jandarma SAHİL GÜVENLİK TSK'da Kılık Kıyafet değişikliği Yapıldı
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