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Ayberk Atilla'nın ardından ünlüler ne dedi
Ayberk Atilla'nın ardından ünlüler ne dedi
21 Ocak 2017 Cumartesi 12:36:46
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Türk Tiyatro ve Sineması, ünlü ismini kaybetti. Ayberk Atilla'nın arkasında sanat camiasının taziyesi.
Ayberk Atilla'nın ölümünde sonra sanat camiası Instagram'da paylaşımda bulundu. İşte O Paylaşımlar
ayberk atilla
Ayberk Atilla'nın ardından ünlüler ne dedi
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