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Ayberk Atilla'nın ardından ünlüler ne dedi

Ayberk Atilla'nın ardından ünlüler ne dedi
21 Ocak 2017 Cumartesi 12:36:46

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Türk Tiyatro ve Sineması, ünlü ismini kaybetti. Ayberk Atilla'nın arkasında sanat camiasının taziyesi.

Ayberk Atilla'nın ölümünde sonra sanat camiası Instagram'da paylaşımda bulundu. İşte O Paylaşımlar

ayberk atilla Ayberk Atilla'nın ardından ünlüler ne dedi
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