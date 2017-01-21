Özge Ulusoy TV Programıyla geliyor

Pazartesi günü başlayacağı programdan söz eden Özge Ulusoy, "TV8,5'ta her Sabah canlı yayın başlıyor. sağlık, güzellik, doktorlar, ünlü konuklar, bakım estetik her şeyi konuşacağız" diyerek yeni programını özetledi.

Geçtiğimiz sene sinema filmi çeken ünlü model, "Bu aralar sunuculuğa yoğunlaştım ama yaza bir sinema film olursa oynamak isterim" şeklinde konuştu.

Sevgilisi Hacı Sabancı ile her şeyin çok yolunda gittiğini dile getiren Ulusoy'a, sevgilisinin kendisine ait vip aracı tahsis ettiği görüldü.